Vikerraadios kuuleb katkendeid George Orwelli raamatust "1984"

Vikerraadio "Järjejutus" saab juba teist nädalat järjest kuulata katkendeid George Orwelli raamatust "1984". Teksti on Raadioteatris värskelt sisse lugenud Peeter Tammearu.

"Suur Vend valvab sind!" See lause on muutunud totaalse riikliku järelvalve motoks ja pärineb George Orwelli romaanist pealkirjaga "1984". 1948. aastal valminud teost ajendasid teda kirjutama ühiskondlikud arengud toonases Nõukogude Liidus ja hirm nende leviku ees ka mujal. Nii lõigi Orwell oma romaanis drastilise pildi totalitaarrežiimist mitte just väga kauges tulevikus.

Orwelli sünge ja pessimistlik tulevikuromaan oli juba oma ilmumise ajal vaid mõni samm olevikust ees ja mõjub ka rohkem kui 70 aastat hiljem aktuaalsena. Vikerraadios 17. oktoobril esilinastunud järjejutus loeb katkendeid raamatust Peeter Tammearu, maailmakirjanduse tuntuima antiutoopia värskeima eestinduse on teinud Ragne Kepler.

Kümneosaline järjejutt kõlab raadioeetris argipäeviti kell 11.30 ja 22.30. Raadioteatri kodulehel on sari kuulatav täispikkuses, niisamuti ka veebikanalis Jupiter.