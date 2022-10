Rapla Keskraamatukogu juures avati Raplamaa Mälukeskus

Kuigi Rapla maakonnas tegutseb neli valdadele kuuluvat teemamuuseumi, siis maakonnamuuseumi ülesandeid täitvat mäluasutust Raplamaal pole. Mälukeskuse idee autor Jüri Vaher sõnas, et seetõttu pole ka imestada, et palju maakonnaga seotud mäluvara lihtsalt hävineb. Vaheri sõnul pole mälukeskuse ainsaks eesmärgiks mäluvara hoiustamine, vaid ka kogutu kasutamine näiteks õppetööks või suguvõsa ajaloo uurimiseks.

Mäluvara digiteerimiskeskus avati regionaalsete investeeringutoetuste programmi ja maakonna valdade toetusel Rapla Keskraamatukogu juures, kuhu soetati vajalik tehnika ja palgati üks töötaja. Samuti on esitatud rahvale üleskutse tuua keskusele digiteerimiseks või säilitamiseks Rapla maakonnaga seotud väärtuslike fotosid, dokumente ja kirjavara, mis muidu võivad hävineda.

Rapla Keskraamatukogu direktor Õie Paaslepp selgitas, et materjalide mälukeskusesse saabumisel vaadatakse need võimalikult kiiresti üle ning koostöös kohalike asjatundjatega hinnatakse, kui väärtuslikud need on.

Kõik digiteeritud mäludokumendid, millele omanikud pole piiranguid seadnud, avalikustatakse Raplamaa Mälukeskuse digikogus, millega huvilised saavad juba tutvuda.