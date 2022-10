Suri USA laulja ja pianist Jerry Lee Lewis

Lewise surmast teatas tema agent Zach Farnum. Muusiku surma põhjus pole veel teada, vahendas The Washington Post.

Jerry Lee Lewis sündis 1935. aastal USA-s Louisiana osariigis. Lewis on tuntud ka nimega "The Killer".

Jerry Lee Lewis alustas oma lauljakarjääri 1952. aastal. Oma esimesed lood salvestas ta 1956. aastal Memphise linnas. Oma pika karjääri jooksul andis ta välja 30 Billboardi esikümnesse jõudnud lugu.

Lewist peetakse 20. sajandi üheks olulisemaks pianistiks. Ta võitis neli Grammy auhinda.

Jerry Lee Lewis oli abielus seitse korda ja ta oli tuntud oma otsekoheste väljaütlemiste poolest.

"Väga vähe on alles jäänud suuri talente. Ma ei ütle, et ma olen üks neist. Ma ütlen, et olen ainuke," ütles Jerry Lee Lewis.