Suri räpitrio Migos liige Takeoff

Takeoff sai kohaliku aja järgi kell pool kolm öösel surmavalt tulistada Houstonis asuvas keeglisaalis, kus tema ja tema bändikaaslane Quavo tol hetkel viibisid. Takeoff tunnistati surnuks sündmuskohal. Haavata said ka veel kaks teist inimest, kes toimetati haiglasse. Quavo vigastada ei saanud, vahendab The Guardian.

Hiphopitrio Migos moodustasid aastal 2008 kolm räpparit, kes tuntud eelkõige artistinimede Takeoff, Quavo ja Offset järgi. Kokku on nad välja andnud neli stuudioalbumit: "Yung Rich Nation" (2015), "Culture" (2017), "Culture II" (2018), "Culture III" (2021).

Mitmed väljaanded, sealhulgas Billboard on neid nimetanud oma põlvkonna üheks mõjukamaks räpigrupiks, märkides, et Migos on oma Põhja-Atlanta juurte peavoolu toomisega mõjutanud kogu Ameerika popkultuuri ja inglise keelt.

2022. aastal läks bänd väidetavalt Quavo ja Offseti vaheliste isiklike probleemide tõttu lahku ja Migosest olevat saanud pärast Offseti lahkumist hoopis duo. Tänavu oktoobris andsidki Quavo ja Takeoff ilma Offsetita välja albumi "Only Built for Infinity Links".