Henry Rollins jõuab tuuri raames esimest korda Eesti publiku ette

18. veebruaril astub esimest korda Eesti publiku ette näitleja, laulja, kirjanik ja saatejuht Henry Rollins. Tallinnasse jõuab Henry Rollins oma püstijala-show "Good To See You 2023" raames.

Rollins on tuntud rollide eest filmides "Heat", "Lost Highway", "Johnny Mnemonic", "Wrong Turn 2", aga eelkõige ehk ansambli Black Flag solistina.

"Rollins on palju asju," on kirjutanud The Washington Post. "Provokaator, humorist, isegi motivaator ... Ta on entusiastlik ja kaasahaarav vestluskaaslane." Entertainment Weekly on nimetanud teda punk rock'i ikooniks.

Ta on välja andnud enam kui 30 raamatut, sealhulgas "Black Coffee Blues", "Get in the Van", "Solipsist", "Roomanitarian and Broken Summers", ta on pälvinud 2017. aastal Lõuna-California ajakirjandusauhinna, Grammy auhinna ja teinud enam kui 32 filmirolli.

Eestis astub Rollins üles Tallinnas Vene kultuurikeskuses 18. veebruaril 2023.