Everything But The Girl annab üle 24 aasta välja uue albumi

Inglismaalt pärit jazz pop'i duo Everything But The Girl annab järgmisel kevadel välja uue albumi. See saab olema duo esimene album pärast 24 aastat.

Abikaasade Tracey Thorni ja Ben Watti 1982. aastal moodustatud duo teatas uue albumi valmimisest sotsiaalmeedia vahendusel, kirjutab Stereogum.

Viimase kahe aastakümne jooksul on Thorn ja Watt olnud hõivatud muude projektidega, aeg-ajalt teinud küll koostööd, kuid see on duo esimene album pärast 1999. aastal ilmunud stuudioalbumilt "Temperamental."

Kokku on Everything But The Girl välja andnud 11 stuudioalbumit, teeninud arvukalt kuld- ja plaatinastaatuseid. Nende suurim hitt on lugu "Missing" 1994. aastal ilmunud albumilt "Amplified Heart".