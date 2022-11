Helitehases esineb Poola black metal'i bänd Mgla

Tegemist on bändi viimase tuuriga enne määramata ajaks pausile minekut ning viimast korda tuleb Euroopas esitamisele album "Age of Excuse". Erikülalisena liitub Uus-Meremaa death metal'i ansambel Ulcerate.

Juba üle mitme aastakümne aktiivne olnud Mgla saavutas laiema tunnustuse 2015. aasta albumiga "Exercises in Futility", mis paiskas bändi suhtelisest tundmatusest black metal'i skeene austatud edendajateks 21. sajandil.

Bänd on karjääri jooksul välja andnud neli stuudioalbumit: "Groza" (2008), "With Hearts Toward None" (2012), "Exercises in Futility" (2015), "Age of Excuse" (2019).