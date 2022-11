"Plekktrummi" külaline on tuleval nädalal Kaisa Ling

Kultuurisaate "Plekktrumm" külaline on järgmisel nädalal muusik Kaisa Ling.

USA-st pärit bluusimuusika väljendab mõneti sarnaselt vanadele eesti rahvalauludele inimeste argikogemust, nende muresid ja igatsusi. Millist võimalust pakub bluus oma sisemiste hirmude ja kõhklustega toimetulekuks ühele eesti muusikule?

"Plekktrummi" külaline on äsja USA-st Mississippi-äärsetelt bluusilätetelt naasnud muusik Kaisa Ling. Saade on eetris esmaspäeval, 7. novembril kell 21.30 ETV2-s. Saatejuht on Joonas Hellerma.