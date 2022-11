Brockhampton avaldas oma viimase albumi avasingli

Loo video lavastasid Alex Huggins ja Harrison Fisherman ja see võeti üles New Yorgis. Singli produtseerisid Bearface ja Nick Velez ning vokaaliga teeb sealt Brockhamptonist kaasa ainult grupi liider Kevin Abstract, vahendab Pitchfork.

"The Family" ilmub 17. novembril ja on järg Brockhamptoni 2021. aastal ilmunud albumile "Roadrunner: New Light, New Machine". Brockhampton on jaganud vihjeid oma viimasest albumist alates aprillikuust, kui nad esinesid Coachellal.