Intrepid läheb koos Ameerika death metal'i bändidega Euroopa tuurile

"See tuur on igatepidi meie sihikindluse ja attitude'i tulemus. Te ei kujuta ette, kui õnnelikud me kõik oleme, et meile on lõpuks antud võimalus end tõestada nii tasemel bändide kõrval. Ja nüüd, raisk, tõestame ka!" ütles bändi kitarrist Simo Atso.

Trummar Madis Kaljurand tunnistas, et on siiani sõnatu. "Kuidas üldse reageerida, kui põhimõtteliselt kästakse päevapealt asjad pakkida? Meie suurim unistus saab teoks. Ja see, et see nende bändidega koos toimub; maailm on väga väike."

Monstrosity, kes on muuseas tuntud kui Cannibal Corpse solisti George "Corpsegrinder" Fisheri esimene bänd, tähistab tuuriga oma debüütalbumi "Imperial Doom" 30. aasta juubelit. Origin keskendub aga oma kõige värskemale üllitisele, "Chaosmos".

Enne Euroopa tuuri algust ja aasta lõppu esineb Intrepid aga veel Pärnus, Tallinnas, Narvas ning Rakveres.

Sel nädalavahetusel on näeb Intrepidit mängimas reedel, 4. novembril Pärnus kultuuriklubis Garaaž ning laupäeval, 5. novembril Tallinnas klubis Tapper, kus toimub loomade varjupaiga toetuseks toimuv üritus "Shelter Helper".

Euroopa turneed alustab bänd 6. jaanuaril 2023, turnee raames annavad nad kontserdid Saksamaal, Hollandis, Inglismaal, Belgias, Poolas, Tšehhis, Slovakkias, Itaalias, Austrias ning Šveitsis. Pärast turneed asub bänd lõplikku lihvi andma järgmisele albumile.

2016. aastal Tallinnas asutatud Intrepidisse kuuluvad Raiko Rajalaane (vokaal), Simo Atso (kitarr), Aldo Jakovlev (kitarr ja taustavokaal), Siim Soodla (bass) ja Madis Kaljurand (trummid).