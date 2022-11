Üle 60 kooliraamatukogu hakkab koguma lastele vajalikke teoseid

"Paljud Eesti kooliraamatukogud on hädas oma noortele lugejatele uute raamatute hankimisega. Raamatukogude aasta viimane veerand keskendub tulevikule ning lapsed on just need, kellest sõltub nii meie kultuuri kui kirjanduse ja raamatukogude käekäik eesootavatel aegadel," sõnas kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna raamatukogunõunik Ülle Talihärm.

64 kooliraamatukogu on koostanud nimekirja teostest, mida nende õpilased kõige enam vajavad. Annetustena on oodatud heas seisukorras olevad kasutatud teosed või uued raamatud, mis koolide nimekirjas välja toodud on.

Koolid mängivad olulist rolli laste lugemisharjumuste kujundamisel, kuid sageli pole kooliraamatukogudel õpilastele piisavas mahus raamatuid pakkuda. "Koolid ja kooliraamatukogud teevad lastele soovitusliku kirjanduse pakkumisel koostööd ka rahvaraamatukogudega, kuid tihti on just korraga vajaliku koguse teoste tagamine probleem," sõnas ERÜ kooliraamatukogude sektsiooni juhatuse liige Stiina Koit.

"Näiteks siis, kui ühel ja samal ajal loeb ühte soovituslikku teost korraga mitu klassi või mitu erinevat kooli linnas. See mure puudutab enam kui 150 000 õpilast üle Eesti," lisas ta.

Kampaaniat korraldavad raamatukogude aasta, Eesti Lastekirjanduse Keskus, Eesti Hoiuraamatukogu ja kooliraamatukogud üle Eesti.