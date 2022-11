Suri ansambli Low asutajaliige Mimi Parker

Parker oli alates 2020. aastast elanud munasarjavähiga. Bänd teatas uudisest sotsiaalmeedia vahendusel.

"Sõbrad, universumit on raske keelde ja lühisõnumisse panna, kuid ta suri eile õhtul, ümbritsetuna pereliikmetest ja armastusest, sealhulgas teie omast," seisis teates. "Hoidke tema nimi enda lähedal ja pühana. Jagage seda hetke kellegagi, kes teid vajab. Armastus on tõepoolest kõige tähtsam."

Parker alustas trummide mängimist keskkoolis, kus kuulus marsibändi. Parker kohtus oma tulevase abikaasa ja bändikaaslase Alan Sparhawkiga põhikoolis. Neist sai paar keskkoolis ja nad abiellusid loetud aastad hiljem.

Low sündis Sparhawki eksperimentidest teises projektis nimega Zen Identity. Sparhawk võttis Parkeri trumme mängima ja koos bassimees John Nicholsiga moodustasid nad 1993. aastal ansambli Low. Nicholsi asendas küll õige pea Zak Sally.

Slowcore'i pioneerideks nimetatud Low debüütalbum "I Could Live in Hope" ilmus järgmisel aastal. 2004. aastal andis Low välja oma esimese albumi plaadifirma Sub Pop alt, "The Great Destroyer", millega bänd liikus dünaamilisema rokisaundi poole.

Aastate jooksul bändi koosseis muutus, kuid Parker ja Sparhawk jäid bändi püsima. Aastate jooksul töötasid nad produtsentidega, nagu Kramer, Steve Albini, Dave Friddman ja BJ Burton. Kokku on Low välja andnud 13 stuudioalbumit, 2021. aastal ilmus nende viimane ja esimene album duona – "Hey What".