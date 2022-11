Suri ansambli Public Image Limited asutaja Keith Levene

Levene'i surmauudist jagas sotsiaalmeedias muusiku lähedane Adam Hammond. "Teatan suure kurbusega, et reedel, 11. novembril suri mu lähedane sõber ja legendaarne Public Image Limitedi kitarrist Keith Levene," sesis avalduses

Pärast seda, kui Levene töötas teismelisena teejuhina ettevõttes Yes, jätkas ta muusikakarjääri, alustades oma sõbra Mick Jonesiga bändi. Koos Joe Strummeri, Paul Simononi ja Terry Chimesiga moodustasid nad 1976. aasta suvel bändi The Clash. Levene'i tegevus The Clashis jäi lühikeseks, kuna ta vallandati bändist 1976. aasta septembris.

1978. aastal lõi Levene koos Sex Pistolsi laulja John Lydoni, bassimehe Jah Wobble'i ja trummar Jim Walkeriga bändi Public Image Limited.

Aastatel 1978–1983 andis Levene koos Public Image Limitediga välja kolm albumit: "First Issue", "Metal Box" ja "The Flowers of Romance". Pärast viimase albumi ilmumist lahkus ta loominguliste erimeelsuste tõttu bändist.

Hilisematel eluaastatel tegi Levene koostööd Red Hot Chili Peppersiga ja Pigface'iga. Samuti andis ta välja mitu sooloplaati.