Otseülekanne lõppenud: vestlusring muusikast ja helist digitaalmängudes

EKKM-i näituse "Crawl out Through the Fallout" raames toimub neljapäeval vestlus muusika- ja helikunsti asjatundjatega, kes räägivad heli kasutamisest digitaalmängudes ning mängude mõjust popkultuurile. Kell 18.00 algavat vestlusringi saab kultuuriportaalis jälgida ka otseülekandes.

Vestlusringis osalevad muusik ja raadioajakirjanik Madis Aesma, DJ ja psühholoog Kersten Kõrge ning kunstnik ja kuraator Marco Laimre. Vestlust modereerib EKKMi kuraator-projektijuht Maria Helen Känd. Üritus toimub eesti keeles.

Näitus "Crawl out Through the Fallout" on osa Marco Laimre loovuurimuslikust doktoritööst "Dystopian Digital Games and Contemporary Art. How to use Analytical Digital Gaming in Contemporary Art".

Teemanäitusele "Crawl out Through the Fallout" on teoseid loonud viis kunstnikku – Camille Laurelli, Keiu Maasik, Martin Buschmann, Reimo Võsa-Tangsoo, kes avavad düstoopiliste digitaalsete mängude mängimise kogemust kaasaegse kunsti näituse kontekstis.