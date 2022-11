Sveta Baaris esineb New Yorgi helikunstnik Hiro Kone

Neljapäeval, 24. novembril astub Sveta Baaris live'iga üles New Yorgis tegutsev helikunstnik, muusik ja produtsent Hiro Kone, keda muusikaportaal The Quietus on nimetanud ka üheks praeguse aja parimaks elektrooniliseks muusikuks.

Hiro Kone looming toetub rütmidele, mürale ja meloodiale, mis on loodud analoogmasinaid, sünte ning väljasalvestisi kasutades. Kone loomingus saavad ühtaegu kokku tumedad ambient-maastikud, filmilikkus ja motiivid, mida saadavad muu hulgas killud spoken word'ist, neoklassikast ning teknost.

Kone viimane album, 2021. aastal ilmunud "Silvercoat the Throng" valmis pandeemia ajal, kui kogu maailm oli sunnitud nelja seina vahele, ning kannab endas ideed aja käest libisevast olemusest, selle tähenduse muutumisest ning inimliku kasvamise võimalusest piiratud tingimustes.

Kone on koostööd teinud ka mitmete muusikute ja kunstnikega, nagu Little Annie, travis, DeForrest Brown Jr, Muqata'a, Roxy Farman ja Drew McDowall (Coil). Viimasega koos valminud albumi "The Ghost of Georges Bataille" nimi on ajendatud nende ühise sõbra loost, kes ouija-laua abil prantsuse filosoofi ja kirjanikuga suhelda üritas.

Kone etteaste juhatab sisse Hele, kes tegutseb üheaegselt nii Riias kui ka Tallinnas. Ta on töötanud peamiselt väljasalvestiste ja helide loomisega erinevatele kunstiprojektidele, kuid tegutseb sellest aastast alates ka live-artistina. Oma helis rakendab ta ümbritseva keskkonna ja sisemaailma tõlgendamiseks meditatiivse kõlaga instrumente, välisalvestisi ja elektroonilisi vibratsioone ning kasutab ühe keskse sümbolina loodust.

Pärast live'sid hoolitsevad muusika eest DJ-d Heivi Saaremets ja Jasperino.

Üritus toimub neljapäeval, 24. novembril algusega kell 19.00 Sveta Baaris (Telliskivi 62).