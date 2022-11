Reti Niimann avaldas singli "Everybody"

"Everybody" räägib laulja sõnul välistest ootustest ja survetest, mis ei lase inimestel sisemist rahu tunda.

Loo sõnade ja muusika autor on Niimann, basskitarril mängib Märten Lehto, loo produtseeris Niimann koos Stefan Ojassooga, viimane tegi ka loo mix'i ja master'i.

Sel aastal on Niimannilt ilmunud singlid "You Could Be The One", "Aita mind", 2021 aastal singlid "Fly With Me", "Bubblegum" ja "Tell Me".