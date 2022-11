Galerii. Ruudu Ulase näitus vaatleb elamise kitsikuse ja kinnijäämise tunnet

ARS-i projektiruum võimaldab muuta ka tööde suurusi ja luua kohapõhisena mõjuva väljapaneku. Ulas vaatleb oma töödes argiseid detaile ja olukordi, suhtudes neisse varjamatu empaatiaga. Neile on omane ka teatud haavatavus ja kaitstus.

"Neid kõiki töid ühendab soov aru saada, lahti mõtestada ja jagada elamise kitsikuse, kinnijäämise ja kahe vahel oleku tunnet. Seal on hetked ja momendid, mis on justkui kinni kiilunud millegi vahel, midagi on juhtunud, midagi on veel juhtumas, aga me oleme praegu ja selles hetkes, just nimelt siin," kirjeldas "Aktuaalsele kaamerale"