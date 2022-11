Suri laulja ja näitleja Irene Cara

Cara karjäär sai alguse Broadwayl, kus ta muusikalides esines. Laiema tuntuse osaliseks sai ta filmiga "Fame", kus kehastas Coco Hernandezt ning mille tunnusloos ta laulis. "Fame" tõi talle ka Kuldgloobusel parima naisnäitleja nominatsiooni.

1983. aastal võitis Cara Oscari ja Grammy loo eest "Flashdance... What a Feeling", mis kõlas filmis "Flashdance".

Näitleja pressiesindaja, kes ka tema surmast avalikkusele teatas, sõnas, et hetkel on surma põhjus veel teadmata, kuid Cara leiti tema Florida kodust. Ta lisas, et Cara oli kaunis ja andekas hing, kelle pärand elab muusika ja filmide kaudu igavesti edasi.