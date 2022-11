PÖFF-i peaauhinna võitis esimest korda Eestiga seotud film

Islandi režissööri Hilmar Oddssoni must komöödia "Teekond emaga" jutustab kogu oma elu kiusaka ema käpa all elanud vanapoisist, kes asub pärast ema surma koos tema laibaga pikale teekonnale mööda konarlikke Islandi teid selleks, et matta ema tema kodukülla.

Filmi kaastootja on Marianne Ostrat, helilooja Tõnu Kõrvits, monteerija Hendrik Mägar ja helirežissöör Matis Rei.

"See film võlus meid oma läbipaistva ja lihtsa, kuid julge filmikeelega, peene huumoritaju ja vähenõudliku viisiga rääkida eraelu põletavatest küsimustest. See on film, mis ütleb meile, et kunagi pole liiga hilja," selgitas žürii, mida juhtis nimekas Ungari filmilavastaja Ildikó Enyedi.

Peaauhinnaga kaasneb 20 000 eurot, mille paneb välja Tallinna linn.

Filmi helilooja Tõnu Kõrvits võitis ühtlasi auhinna parima filmimuusika eest.

Elutööauhinna pälvisid Peeter Urbla, Udo Kier, Krzysztof Zanussi.

Kokku andis Pimedate Ööde filmifestival Alexela kontserdimajas toimunud tseremoonial välja 23 auhinda:

PÕHIVÕISTLUSPROGRAMM

Parima filmi grand prix:

"Teekond emaga" (Island-Eesti)

Á Ferð með Mömmu / Driving Mum

Režissöör Hilmar Oddsson

Parim režissöör:

Ahmad Bahrami

"Prügilinn" (Iraan)

Shahre Khamoush / The Wastetown

Parim operaatoritöö:

Adrian Teijido

"Himude jõgi" (Brasiilia)

O Rio do Desejo / River of Desire

Režissöör Sérgio Machado

Parim stsenaarium:

Shahar Rozen ja Dudu Busi

"Pardid. Linnalegend" (Iisrael)

Ducks, an Urban Legend

Režissöör Shahar Rozen

Parim naisnäitleja:

Antonia Zegers

"Karistus" (Tšiili-Argentina)

El Castigo / The Punishment

Režissöör Matías Bize

Parim meesnäitleja:

Gurban Ismailov

"Külm kui marmor" (Aserbaidžaan-Prantsusmaa)

Mərmər soyuğu / Cold as Marble

Režissöör Asif Rustamov

Parim muusika:

Tõnu Kõrvits

"Teekond emaga" (Island-Eesti)

Á Ferð með Mömmu / Driving Mum

Režissöör Hilmar Oddsson

Parim kunstnikutöö:

Michael Schindlmeier

"Servus, paps, näeme põrgus" (Saksamaa)

Servus Papa, See You in Hell

Režissöör Christopher Roth

DEBÜÜTFILMIDE VÕISTLUSPROGRAMM

Parim film:

"Osa mullast" (Šveits-Kosovo)

La Terre Intérieure / The Land Within

Režissöör Fisnik Maxville

Eriauhinnad:

Režii eest

"Unistuste pelikan" (Horvaatia-Portugal)

Pelikan / Pelican

Režissöör Filip Heraković

Originaalse visiooni eest

"Amari kvartal" (India)

Amar Colony

Režissöör Siddharth Chauhan

BALTI FILMIDE VÕISTLUSPROGRAMM

Parim film:

"Poeet" (Leedu)

Poetas / The Poet

Režissöör Vytautas V. Landsbergis ja Giedrius Tamoševičius

Parima Balti produtsendi auhind koostööfilmi eest:

"Aurora päikesetõus" (Armeenia-Saksamaa-Leedu)

Aurora´s Sunrise

Režissöör Inna Sahhakjan

VÕISTLUSPROGRAMM "KRIITIKUTE VALIKUD"

Parim film:

"Meist, kuid mitte ainult" (Filipiinid)

About Us But Not About Us

Režissöör Jun Robles Lana

Äramärkimine:

"Kondimurdjad" (Itaalia)

Spaccaossa / The Bone Breakers

Režissöör Vincenzo Pirrotta

VÕISTLUSPROGRAMM "PÕHJUSEGA MÄSSAJAD"

Parim film:

"Mäss" (Colombia-Argentina)

Rebelión

Režissöör José Luis Rugeles

Äramärkimine:

"Kolm tuhat nummerdatud kildu" (Ungari)

Háromezer számozott darab / Three Thousand Numbered Pieces

Režissöör Ádám Császi

Parim lühifilm:

"Kõik korraga" (Norra)

Everything at Once

Režissöör Henrik Dyb Zwart

RAHVUSVAHELISE FILMIAJAKIRJANIKE ÜHINGU FIPRESCI AUHIND

"Sissepääsu lävel" (Hispaania)

Upon Entry

Režissöörid Alejandro Rojas ja Juan Sebastián Vásquez

PUBLIKUAUHIND

"Amuusia" (Itaalia)

Amusia

Režissöör Marescotti Ruspoli

ELUTÖÖAUHIND

Udo Kier, Krzysztof Zanussi ja Peeter Urbla

DDA SPOTLIGHTI AUHIND

Ali Abbasi ja Sarah Polley

BRUNO O'YA STIPENDIUM

Lena Barbara Luhse

NOORTE- JA LASTEFILMIDE FESTIVAL JUST FILM

Grand prix:

"Kuus nädalat" (Ungari)

Hat hét / Six Weeks

Režissöör Laura Wandel

Äramärkimine:

"Tulevane suvi" (Ungari)

Jövő nyár / Summer to Come

Režissöör György Mór Kárpáti

Euroopa lastefilmide assotsiatsiooni ECFA auhind

"Kuidas ma õppisin lendama" (Serbia-Horvaatia-Bulgaaria-Slovakkia)

Leto kada sam naučila da letim / How I Learned to Fly

Režissöör Radivoje Andrić

Lastežürii

Parim film:

"Väike bande" (Prantsusmaa)

La Petite Bande / The Little Gang

Režissöör Pierre Salvadori

Eriauhind kunstnikutöö eest:

"Lapsmasin" (Eesti)

Child Machine

Režissöör Rain Rannu

Noortežürii

Parim film:

"Süütus" (Iisrael)

Betulim / Virginity

Režissöör Maor Zaguri

Äramärkimine:

"12 vägitegu" (Rootsi-Norra)

12 bragder / 12 Dares

Režissöör Izer Aliu