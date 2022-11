Türgi päritolu GØK2 andis välja singli "No Means No"

Türgist pärit, kuid Eestis resideeruv ja žanreid ristav Göktuğ Babataş ehk GØK2 andis välja singli "No Means No".

GØK2 on Istanbulist pärit laulja ja laulukirjutaja, multiinstrumentalist ning produtsent. Koostöös DJ Alex H-ga on tema lavaline olek segu erinevatest žanritest – alternatiiv, hiphop, post-punk, punk-hop ja maailmabiit.

"Laval tunnen tihti nagu oleksin kaotanud teadvuse. Kõik on silmapilkne, see on korraga hirmuäratav, põnev, agressiivne, positiivne, haavatav ja selles hetkes pole muud, kui mina ise. Laval olles ei tunne ärevust, ei mõtle probleemidele, ei vaata tulevikku ega minevikku. Olen kui üks tervik," on GØK2 tunnistanud.

"No Means No" on pärit tema peagi ilmuvalt debüüt-lühialbumilt. Loo produtseeris Babataş ise, miksis-masterdas Tommi Langen⁣ ja Joni Vanhanen (Tape Over Mastering). Singli kaanekujunduse disaini tegi Deniz Aksakal, foto autor on Kadri Tiganik.