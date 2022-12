Omatsirkuse uus lavastus toob trikid publiku jalge ette

Kui muidu peetakse uue tsirkuse omapärast trikkide peitmist ja hajutamist, toob Omatsirkus sel korral trikid vaatajate nina all ning kõik fläkid, saltod ja rondaadid sooritatakse kahel risti asetatud kitsal vaibaribal, mis on laotatud publiku jalge ette. Treeningsaalis on tehtud tööd selle kallal, et säiliks akrobaatiline lend, hoog ja amplituud ning vaataja, kes tunneb tuuleiili, jääb seejuures füüsiliselt puutumata. "Me ei paku vaatajale rahulikku olemist ning kõrgetasemeliste trikkide distantsilt nautimist, pigem närvikõdi ja erakordseid lende," märkis tsirkus.

Koreograaf Kädi Metsojale on "J.A.H." seitsmes tsirkuselavastus. "Mis iganes juhtub, kuhu tahes ma satun, lähen vabatahtlikult või olude sunnil, ütlen ma jah. See on teadlik otsus ja kindel ülesanne, mille ma iseendale panen. Kui kukun, siis ütlen, et jah, ma kukkusin, kui sein tuleb ette, siis ütlen, et jah, see sein on ees," rääkis Metsoja.

"Kui mina otsustan jah, siis kas saab ükski teine loodusjõud või füüsikareegel mulle ei öelda. Otsus jah eemaldab hetkest kogu emotsiooni ja tunde. See on tsirkuseartisti ülesanne enesele, tagajärgedega tegeleb ta hiljem," lisas ta.

Idee, lavastus, valgus, lava autor on Kädi Metsoja ja muusika lõi Karl Birnbaum. Laval astuvad üles Matthias Kann, Kirke Mia Tinno, Ellinor Orgusaar, Krõõt Arna, Lilli Jesse, Kirke Arukaevu, Bianca Põdra, Iida Lepp, Divia Thakur, Heiki Lõhmussaar, Liisa Tohver, Lisette Erm, Adelia Annus ja Anette Kampus.