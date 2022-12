Galerii. Sveta baaris esines Factory Recordsi üks põhibände Section 25

Laupäeval esines Sveta Baaris Madchesteri skeene olulise tõukejõu, legendaarse Factory Recordsi üks viimaseid originaalansambleid Section 25. Soojendajana astus üles The Lunacy of Flowers.

"Selle kese seal linnas oli innovaatiline ja mässumeelne Factory plaadifirma, mille esimeste gruppide seas olid Joy Division, Section 25 ja Durutti Column. Need grupid said kõik mõjukaks, kasvades koos Factoryga, tuuritades ja töötades koos," jätkas ta.

"Kui Joy Divisionist arenes tantsumuusikat pioneeriv New Order, oli Section 25 sarnasel rajal, mõjutades tugevalt oma trummimasinate ja süntesaatorite juhitud uue suunaga 80ndate reivi, tantsurokki ja klubimuusikat."

Intervjuus tõdes Section 25 üks liikmeid, Vin Cassidy, et tol ajal ei tundnud nad mingil viisil seda, et nad lähevad ajalukku. "Mitmed aspektid Factory juures olid üsna frustreerivad, aga eks need hajuvad aja jooksul ja alles jääb kultuuriliselt ja kunstiliselt oluline ... tõeline pärand."

Soojendajana astus üles Londonist pärit, kuid Tallinnas resideeruv eksperimentaalse post-pungi ja industriaalmuusika segu projekt The Lunacy of Flowers, keda kohtab ka tihti klubides plaate keerutamas ning kohalikus IDA raadios ja globaalsema haardega NTS-is muusikat valimas.

Factory plaafirma loo ja Haçienda klubi tõusu ja languse kohta saab lähemalt kuulata R2 "Popikroonikad" paari aasta tagusest saatest. Samal teemal tegi tunniajase dokumentaalfilmi BBC, mis esilinastus telekanalil BBC Two tänavu novembris ja on täispikkuses vaadatav Youtube'is.