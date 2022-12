Pärnu muusikafestivalil astub üles Pinchas Zukerman

"Igal aastal on Pärnu laval kodupublikut üllatanud maailmakuulsad solistid ja nii saab see olema ka uuel aastal. Ehkki kava avalikustatakse traditsioonide kohaselt kevadel, on meil suur rõõm esimesed Pärnu muusikafestivalile tulijad varakult ära mainida," sõnas festivali tegevjuht Kristjan Hallik.

Pinchas Zukerman on üks neljast tippsolistist, kes Pärnu laval koos Eesti Festivaliorkestri ja dirigent Paavo Järviga mängib. Eesti Festivaliorkester osaleb festivali kontserttegevuses kokku neljal õhtul. Ühel õhtul annab Pärnus kontserdi Kristjan Järvi and Friends. Festival algab 12. juuli õhtul Neeme Järvi juhatusel avakontserdiga Pärnu kontserdimajas.

Lisaks kontserttegevusele toimub Pärnu muusikafestivali raames ka Järvi Akadeemia ehk meistrikursused noortele muusikutele ja dirigentidele, mida korraldavad nii Neeme Järvi, Paavo Järvi, Kristjan Järvi kui ka mitmed teised.