"Plekktrummi" külaline on tuleval nädalal Anu Tali

Kultuurisaate "Plekktrumm" külaline on järgmisel nädalal dirigent Anu Tali.

Paljude riikide muusikuid ühendav Põhjamaade Sümfooniaorkester on taas Eesti publiku ees. Mis on saanud muusikute koostööst ajal, mil sõjast tingitud müür Venemaa ja ülejäänud maailma vahel kasvab üha kõrgemaks?

"Plekktrummi" külaline on dirigent Anu Tali, orkestri üks loojatest. Saade on eetris esmaspäeval, 12. detsembril kell 21.30 ETV2-s. Saatejuht on Joonas Hellerma.