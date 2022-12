Haapsalu kultuurikeskuses näeb muinasjuttu hea ja kurja võitlusest

Krista Kumbergi kirjutatud näidendi keskmes figureerib väike Mikk, kes on salaja võluesemete lattu sattunud. Erilise joogi abil täiskasvanu mõõtu kerkinud Mikku kehastab harrastusnäitleja Raivo Lepmets.

Mikk ei püsi paigal ning nii on teda valvama jäetud vanal õpipoisil käed tööd täis, et Mikk laos olevaid võluasju ei näpiks

"Krista Kumbergi puhul see on nii särav ja muinasjutuline materjal ja muidugi peamine, mida ma rõhutasin omakorda võib-olla veel üle, on see hea ja kurja võitlus. Minu meelest see on olnud, on ja jääb igavesti maailmas, see hea ja kurja võitlus," rääkis Paljasmaa.

Laos on hoiul ka jõuluvana kingikott, mida ihkab endale Vanapagan, kes oma jüngrid lattu röövretkele saadab. Pisikesi kurjameid kehastavad lapsed. Lastele meeldivad lavastuses nii kujundus kui ka rollid.

Kontrolletendusel nägi oma näidendit ellu ärkamas ka teksti autor Krista Kumberg. Ta kiitis, et Aivo Paljasmaa on mõelnud lavatajana nii päris väikestele kui ka täiskasvanud vaatajatele.

"Aivo pidi korraldama nii, et ka täiskasvanud saaksid laval olla, on teinud neid võlutrikke ja võlunippe juurde, et lasteaialapsel oleks huvitav, pannud täiskasvanuid veiderdama. Ja minu meelest härra Lepmets oli võrratu lapsukene," rääkis Kumberg.

Muusikalise kujunduse tegi lavastusele Sirja Kaasik.

"Maffia hiilib kingikotti ehk suur segadus soosaarel" on Haapsalu kultuurikeskuse laval 9. ja 11. kuni 14. detsembril.