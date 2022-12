The Game Awards valis aasta videomänguks "Elden Ringi"

Elden Ringi kõrval kandideerisid õhtu olulisimale auhinnale ka "A Plague Tale: Requiem", "God of War Ragnarok", "Horizon Forbidden West", "Stray" ja "Xenoblade Chronicles 3".

"Elden Ringi" lavastaja Hidetaka Miyazaki tänas auhinda vastu võttes arendaja FromSoftware'i ja kirjastaja Bandai Namcot ning kirjanik George R.R. Martinit, kes on videmängu taustaloo ja pärimuse looja. Miyazaki vihjas, et From Software'il on ideid seoses "Elden Ringi" ja muude asjadega varuks ka tulevikus.

Enim nominatsioone, kokku kümme, oli tegelikult videomängul "God of War Ragnarok", "Elden Ringil" ja "Horizon Forbidden Westil" oli neid mõlemal seitse. Täispikka nimekirja nominentidest ja võitjatest näeb väljaande Variety vahendusel.