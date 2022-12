Eesti ansambel Night Tapes valiti esinema festivalile South by Southwest

Iiris Vesiku ansambel Night Tapes valiti esinema USA showcase-festivalile South by Southwest.

USA suurim filmile, muusikale ja tehnoloogiale pühendatud showcase-festival South by Southwest (SXSW) avalikustas teise hulga esinejaid enda järgmise aasta 10.–19. märtsil toimuvast festivalist, kus teiste hulgas astub üles Iiris Vesiku ansambel Night Tapes.

"Loomulikult oleme väga rõõmsad ja tänulikud selle eest. See on omamoodi unistuse täitumine, minna ja esitleda oma muusikat Ameerikas Texases ja seda ühel suurimal esindusfestivalil," kommenteeris Vesik.

"Suurim töö aga on tegelikult alles ees, sest ettevalmistused käivad juba praegu, et saaksime sinna sõita ning võtta sellest võimalusest maksimum.

Night Tapes on Iiris Vesikust, Max Doohanist ja Sam Richardist koosnev ansambel, mis sai alguse õhtustest jämmisessioonitest majakaaslaste vahel. Nende tuntuim lugu on "Forever", mis on tänaseks jõudnud suurtesse Spotify kureeritud playlist'idesse, kogudes üle kolme miljoni kuulamise.