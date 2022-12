Raamatukogude aasta annab teatepulga üle liikumisaastale

"Raamatukogude aasta on näidanud, et raamatukogudel on Eesti inimeste eludes väga oluline koht. Teema-aasta kinkis üle 2000 sündmuse, kuid sellest suurem võit on see, et raamatukogudest räägitakse üha enam ning neid on hakatud vaatama uue pilguga," sõnas Rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo.

"Raamatukogu pole enam ammu üksnes raamatute kodu, vaid palju enamat – ühiskonnas avatud dialoogi edendaja, paik, mis toob inimesed kokku ja pakub võimalusi kaugtöö tegemiseks, 3D-printimiseks, spordivarustuse laenutamiseks ja paljuks muukski," lisas ta.

"Paljudest raamatukogudest on saanud olulisimad kogukonnakeskused. Tervele vaimule peab olema koduks aga terve keha – algaval liikumisaastal võiks igaüks just sellest mõttest tõukuvalt enda samme seada ning muuta liikumine iga päeva loomulikuks osaks," rääkis kultuuriminister Piret Hartman.

Teisipäeval, 13. detsembril üle Eesti toimuvat raamatukogude aasta lõpetamist ühendab teatepulga üleandmine ning kirjanduslik liikumismäng, mis loob silla eesootava liikumisaastaga. Samas on iga sündmus korraldava raamatukogu nägu ning kavast võib leida ka laternamatka, erinevaid kontserte, käsitöölaada ja palju muud. Üle-eestilised sündmused leiab teema-aasta kodulehelt.

Rahvusraamatukogus toimuva sündmuse juhatavad kell 10 kõnedega sisse kultuuriminister Piret Hartman, Rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo ja liikumisharrastuse kompetentsikeskuse juht Alo Lõoke. Kõigil huvilistel on võimalik osa võtta kirjanduslikust liikumismängust, Liisi Koikson Trio kontserdist ning kirjanduslikust tuurist Kadriorgu.

Raamatukogude teema-aasta kutsus ellu kultuuriministeerium ja seda korraldas koostöös 870 raamatukoguga Eesti Rahvusraamatukogu.