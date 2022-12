Tuleval aastal 34. korda aset leidev Jazzkaar avalikustas esimesed esinejad. Aprilli viimasel nädalal astuvad Tallinnas üles viiekordne Grammy nominent The Baylor Project ning kuuekordne Grammy nominent Mike Stern bändiga.

Ameerikast pärit The Baylor Projecti tuumiku moodustavad laulja Jean Baylor ja trummar Marcus Baylor. Ansambel kandideerib albumiga "The Evening Live at Apparatus" 2023. aasta parima jazz-vokaali albumi Grammyle. Samuti pälvis Marcus Baylor parima improviseeritud jazz-soolo nominatsiooni.

Mike Stern jõuab oma ansambliga 22 aasta järel taas Jazzkaarele, et tähistada enda 70. sünnipäeva. Stern on teiste hulgas koostööd teinud Miles Davise'e ning Jaco Pastoriusega. Sel korral on tema bändis kitarrist, laulja ja helilooja Leni Stern, Grammy nominent Dennis Chamber trummidel, saksofonist Bob Franceschini ning bassist Chris Minh Doky.

34. Jazzkaar toimub Tallinnas 23.–30. aprillini. Kogu festivali programm avalikustatakse veebruari esimestel päevadel.