Galerii. Pirital jõudsid lõpule Lillepaviljoni restaureerimistööd

Valve Pormeistri projekteeritud ja 1960. aastal valminud Lillepaviljoni on peetud sõjajärgse Põhjamaade arhitektuuri mõju üheks esinduslikumaks näiteks.

"Valve Pormeister on eelmise sajandi Eesti üks tähtsamaid arhitekte. Tema käekiri ja viis, kuidas ta muutis Eesti arhitektuuri 20. sajandil, on selline, et selleta ei kujutaks seda ettegi," kirjeldas "Aktuaalsele kaamerale" arhitektuuribüroo Apex arhitekt Ove Oot.

"See kuidas maastikuga on seotud kogu see keskkond, kuidas siseruum ja välisruum sisse-välja kasvab, on olnud alus paljudele eesti arhitektidele, kes pärast teda tegutsenud on," lisas ta.

Kuigi arhitekt Pormeister ise muutis oma elu jooksul Lillepaviljoni mitu korda, kehtivad arhitektuurimälestisele muinsuskaitse reeglid ning suuri muudatusi restaureerimise käigus teha ei saanud.

"Kui me räägime kaasaegsest restaureerimisest, siis kõige parem restaureerimine on see, kui väga täpselt aru ei saa, mis muutunud on. Kui algne substans tuleb kõige paremini esile ja see, kes külastaja on, näeb seda, mis algselt on esialgsel arhitektil idee olnud," jätkas Oot.

Tegijad ise nimetavad projekti õnnestunud kompromissiks, kus arvesse on võetud nii kaasaegseid võimalusi ja ootuseid, muinsuskaitse reegleid, samal ajal arvesse võttes ka arhitektide, ehitajate ja omaniku soove.

Lillepaviljoni omanik Mart Hirtentreu tõdes, et on ise kogu aeg mõelnud, et majas on teatud puudujäägid.

"Kui sa tantsu vihud, siis see põrand on ebamugav kivipõrand, mis on tööstuslik. Mere poole võiks olla terrass, mis nüüd on tehtud, mida ma pidasin kõige suuremaks miinuseks – sotsiaalruumid ja garderoobid olid olemata või vägisi kuhugi mahutatud," selgitas Hirtentreu.

"Kõige mahukam oligi, et läksime ehitusega maa alla, umbes viis meetrit, sinna alla sai tehtud täitsa teine korrus sisse, et luua sellele majale lisaks peopidamise kontseptsioonile lisaks ka konverentsi keskuse ja muude ürituse pidamise võimalused."

Restaureerimise käigus kasutati ära palju ajaloolisi detaile. "Need lambid, mida siin laes näete, need on originaalid. Need on alla võetud, nende värvid on selgeks tehtud ja see värvilahendus on nii nagu Valve Pormeister seda kunagi ette nägi. Ka need laetalad on välja puhastatud ja värvitud sellesse kontseptsiooni, mis ta algselt ette määras," selgitas 1Partner Ehitus tegevjuht Üllar Hinno.

Pirita teel asuvale Lillepaviljonile rajati 1960ndatel juurdeehitusena kõrvale kohvik Tuljak ning kaks hoonet moodustavad omavahel ühtse arhitektuurse ansambli ka tänapäeval.