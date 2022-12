Tartu Kunstimuuseum saab omale sihtasutuse

Alates 2012. aastast on kultuuriministeerium korrastanud muuseumivõrgustikku ja muutnud sealjuures mitmete muuseumide juriidilist vormi. Nii näiteks on kunagi riigile kuulunud Vabaõhumuuseum ja Kunstimuuseum praeguseks sihtasutused.

Tartu Kunstimuuseumile Sihtasutuse loomine muuseumi sisulist tööd mõjutama ei hakka, küll aga annab muuseumile paindlikuma juhtimismudeli ning võimaldab kaasata aina rohkem kohalikke elanikke, ütles kultuuriminister Piret Hartman.

"Siiamaani on olnud ainult riik see, kes on vastutanud selle eest ja ka sisuliselt juhtinud, aga nüüd on siis Tartu linn selles kaasas. Loomulikult ei tähenda see seda, et riik nüüd kuidagi oma rahastamist vähendab. Ikkagi see, et riik jääb jätkuvalt samade ressurssidega sellesse sihtaustusse sisse, aga Tartu linnal siis tekib võimalus rohkem kaasa rääkida, plaanides osaleda ja võimalusel ka kindlasti rahastamises."

Hartman lisas, et kokku on lepitud seegi, et ministeerium toetab täiendavalt 150 000 euroga Tartu Kunstimuuseumi tegevust.

"Nad ei pea oma näituse tegevuseks enam taotlema kultuurkapitalilt ressurssi, vaid neil on juba see täna olemas. Et nad ei pea enam esitama bürokraatlikke taotlusi ja see on meil tõesti baasis sees," jätkas ta.

Kunstimuuseumi direktor Joanna Hoffmann rääkis, et sihtasutuse loomine on hea uudis. Seda, kas ja kuidas hakkab panustama kunstimuuseumi tegevusse linn, pole veel aga kokku lepitud.

"Mul on hea meel selle üle ka, et nii linn kui riik, aga eriti Tartu linn, kes ju varasemalt pole olnud muuseumiga seotud, on pidanud seda asutust siis niivõrd oluliseks, et selle peale siis käed löödud said, et tuleb ühine sihtasutus. See on muuseumi jaoks oluline. Hetkel peaks rahastusskeem jääma samaks nagu ta on olnud. See, mil määral linn tulevikus kaasa lööb, on küll veel lahtine."

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on Tartu Kunstimuuseumi sihtasutuse loomine oluline ka seetõttu, et lahendab lõpuks ära küsimuse – mis Tartu Kunstimuuseumist üldse saab?

Räägitud on sellest, et Kunstimuuseumist võiks saada Eesti Kunstimuuseumi filiaal, või et oleks mõistlik liita see Eesti Rahva muuseumiga. Kokkulepitud sihtasutuse loomine kindlustab Klaasi sõnul aga selle, et Tartu Kunstimuuseum jätkab iseseisvana.

"Teda hakkavad üheskoos pidama kultuuriministeerium ja Tartu linn," lisas Klaas.

Sihtasutus asutatakse hiljemalt uue aasta esimeseks maiks.