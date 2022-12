"Plekktrummi" külaline tuleval nädalal on Ülar Ploom

Saate "Plekktrumm" külaline tuleval esmaspäeval on tõlkija Ülar Ploom.

Äsja ilmus eesti keeles Dante "Jumaliku komöödia" viimane osa "Paradiis". Kas Dante kujutatud suur rännak läbi põrgu, puhastustule ja paradiisi väärib kaasategemist ka tänapäeval?

"Plekktrummi" külaline on Dante "Jumaliku komöödia" kommenteerija ja üks tõlkijatest Ülar Ploom. "Plekktrumm" on ETV2 eetris teise jõulupüha õhtul kell 21.20. Saatejuht on Joonas Hellerma.