"Avatar: vee olemus" on kogunud ligi 69 000 külastust

Nädalavahetuse menukaim film Eesti kinodes oli taas James Cameroni lavastatud "Avatar: vee olemus" ("Avatar: The Way of the Water"), mis kogus nädalavahetusel 17 304 külastust. Kokku on suurfilm kogunud nüüd 68 793 külastust.

Esikolmikusse mahtus ka ka animakomöödia "Saabastega kass: Viimane soov" ("Puss in Boots: The Last Wish"), mis kogus avapäevadega 11 012 külastust ning biograafiline draama "I Wanna Dance with Somebody", mis kogus sama ajaga 2202 külastust.

Edetabelisse jõudsid veel Ilmar Raagi kogupere seiklusfilm "Erik Kivisüda", mis kogus 1184 külastust (kokku 18 889 külastust), hinnatud sarja "Succession" lavastaja Mark Mylodi "Menüü" ("The Menu"), mis kogus 684 külastust (kokku 12 045 külastust), animaseiklus "Veider maailm" ("Strange World"), mis kogus 382 külastust (kokku 11 196 külastust) ja märulikomöödia "Jõulumadin" ("Violent Night"), mis kogus 266 külastust (kokku 5481 külastust).