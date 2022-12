Mushy andis pärast seitsmeaastast tegevuspausi välja uue singli

Mushy tuli esimest korda kokku 2004. aasta detsembris. Toona Pärnus loodud bändi liikmed olid Taavi Holter (vokaal), Rauno Kutti (kitarr), Sander Haugas (kitarr), Silver Haugas (bass) ja Rauno Pella (trummid). Bänd pidi küll esialgu kokku tulema pelgalt ühe vana-aasta õhtu kontserdi tarbeks, kus paluti mängida Status Quo ja ta teiste tuntud rokk-bändide kavareid. Kontsert ise jäi ära, ent ühine huvi agressiivset metalit mängida motiveeris liikmeid bänditegemisega jätkama.

Kaverdamisega paralleelselt asus bänd mõne kuu järel kirjutama originaalloomingut, mida presenteeris esimest korda 2005. aasta maikuus Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumi festivali Kevadrock 2005 raames, mille peakorraldaja oli bändi solist Taavi Holter ise. Umbes samal ajal tekkisid sidemed sõprusbänd Bedwettersiga, kellega koos esines bänd mitmetel festivalidel ning võitis järgemööda Noortebändide konkursid.

Suurimatest saavutustest Mushy ajaloos saab esile tuua 2006. aasta märtsikuu vabariikliku noortebändi konkursi ja HRC noortebändide konkursi võidud ning 2007. aastal Coca Cola Soundwave'i konkursi võidu, mille peaauhind oli samanimelisele muusikafestivalile esinema pääsemine 2007. aasta augustis.

Kuna aastate möödudes muutusid töö, kooli ja elukohavahetusega kaasnenud kohustuste tõttu bändiliikmete prioriteedid, oli üha raskem aega leida ühiseks musitseerimiseks ning viimane teadaolev avalik esinemine toimus 2015. aasta detsembris Von Krahlis, kus ansambel tähistas koos Horror Dance Squadiga oma 10. tegutsemisaastat.

"Pärast väga pikka pausi bändist olime koos kitarrist Sander Haugase ja tema pojaga kuskil Tallinna külje all metsas lõket tegemas ning tagasi sõites soovis poiss bändi lugusid kuulata. Kuna olime oma tegutsemise ajal väga vähe materjali välja lasknud, siis see, mis kvaliteet sealt tuli, oli päris hirmus," kirjeldas laulja ja sõnade autor Taavi Holter.

"Ma teadsin, et meil on head lood sahtlisse kirjutatud aga ca 13 aastat tagasi ei osanud Eestis seda keegi lindistada ning veel vähem meie seda muusikutena sisse mängida või laulda. Seega saigi mul kinnisideeks album "Bucket list" ära teha. Kunagi kui hakkan "planeedilt maha hüppama" siis oleks selle plaadi tegemata jätmine kindlasti olnud üks asi, mida kahetseksin. Singel "Mirrors Inside" just sellest räägib, et kui kunagi oled surivoodil, siis kes sulle sisemisest peeglist vastu vaatab," lisas ta.

"Täna on meie enda oskused ning tehnika nii palju arenenud, et saad sõprade abiga väga palju tehtud ja tulemust ei pea häbenema. Eesotsas tänud Joosep Järvesaarele, kelle stuudios vokaalid lindistatud sai." Refräänis võib lisaks bändi laulja vokaalile kuulda ka Pärnu muusiku Laura Juno vokaali.

Mix: Sander Sadam

Master: Sander Sadam

Vokaalide lindistamine: Joosep Järvesaar

Kujundus: Mikk Metsniit

Sõnad: Taavi Holter

Viis: Mushy

Video: Korsten films