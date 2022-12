Muuseumikaardi talvised näitusesoovitused: jõulukleitides Barbie-nukud, uni, kujunduskunst jm

Tartu mänguasjamuuseumi näitus "Barbie täiuslikud jõulud"

Tartu mänguasjamuuseum kutsub imetlema jõulukleitides Barbie nukke, mida on kollektsionääridele mõeldud pühadesarjas valmistatud juba 1988. aastast.

Tähtpäevale kohaselt on riietel kasutatud kuldseid, hõbedasi, lumivalgeid, rohelisi, öötumedaid ja punaseid värve. Näiteks 2022. aasta peokleidi eeskujuks on võetud jõulutähe punane õis. Lisaks on välja antud suurejoonelistes helkivates kostüümides Barbie-ingleid.

Elegantseid jõulukleitides Barbie-nukke saab uudistada kuni 26. veebruarini 2023.

Kalamaja muuseumi jõulukalender Kotzebue 16 aial

Kalamaja muuseumi aiamüürile on üles seatud jõulukalender, mis kutsub möödujaid avama luuke ja saama pisut aimu, mismoodi oodati ja tähistati aastalõpupühasid Põhja-Tallinna kandis 60--100 aastat tagasi.

Igaüks leiab kalendriuste tagant põnevaid teadmisi ja fakte Kalamaja kohta. Kaasa saab võtta helkuri ja piparkoogi seemneid, et ikka piparkoogiarmastus kõhus kasvama hakkaks. Veel on kaasa võtmiseks krustaatide tegemise retsept ja tasku võib panna isegi väikese luuletuse jõulupeo tarbeks.

Loodetavasti aitavad kalendri luugitagused üllatused möödujatel korraks teha väikseid pause oma argielu kiiresse kulgu ning toovad ellu pisut jõulude ootamise ja pühitsemise rõõmu.

Kalendrit saab uudistada ööpäev läbi Kalamaja muuseumi aiamüüril kuni kolmekuningapäevani.

Kalamaja muuseumi jõulukalender. Autor/allikas: Meeli Küttim

Pärnu Muuseumi näitus "Une hõlmas"

Unelauludest luupainajateni, voodikaaslastest lõunauinakuteni ja unenägudest voodipesuni ... Pärnu Muuseumi näitus "Une hõlmas" pajatab loo sellest, millega me tegeleme neli kuud aastast – magamisest!

Näitus pakub magamisega seoses hulgaliselt mõtte- ja kõneainet. Kuidas me tähtsustame puhkust ja und? Milline on meie suhe igavese unega? Kui oluline on meie jaoks privaatsus ja magamise ruum? Kuivõrd mõjutab meie une kvaliteeti magamisase?

Üheseid vastuseid pole, igaüks peab enda unenäo ise kokku panema. Abiks olgu sealjuures meie esivanemate pärimus, mis tänu rahvaluulekogujatele ja -talletajatele annab võimaluse luua tänapäevalgi kontakt möödanikuga.

Seda unenäolist näitust saab näha 30. jaanuarini 2023.

Kumu Kunstimuuseumi näitus "teamLab. Hõljuvad õied igavikumeres"

2001. aastal asutatud kunstirühmitus TeamLab on üks tuntumaid digitaalse kunsti loojaid maailmas. Nende mõjusad ruumiinstallatsioonid on muutnud arusaama digitehnoloogia abil loodud kunstist ning vaimustanud miljoneid vaatajaid üle ilma. TeamLabi näitus haarab külastaja üleni endasse. See on piirideta kunst, mis ümbritseb meid täielikult ja tõmbab meid kaasa kõigi meeltega.

Näitusel saab kogeda kolme teost, mis kujutavad katkematute lainete, tärkavate, õitsevate ja närbuvate lillede ning tuleleekide kaudu looduse igavest ringkäiku. TeamLabile omaselt on näitusesse kaasatud ka külastaja: mobiiliäpi abil saab igaüks süüdata leegi oma telefonis või käeviipega mõjutada seinal kasvavaid lilli.

Näitus on avatud kuni 7. maini 2023.

Ajaloomuuseumi Suurgildi hoone. Autor/allikas: Vahur Lõhmus

Eesti tarbekunsti- ja disainimuuseumi näitus "Raamatukujundaja töötuba. Jüri Kaarma ja hilisnõukogude trükikunst"

Kui tänapäeval saab fotosid ja teksti töödelda tavalise nutitelefoniga, siis mõnikümmend aastat tagasi tähendas lihtsaimgi kujundusvõte mitut tundi fotolaboris, mikroskoopilisi lõikamis-kleepimistöid, kõnesid ja kirju kirjastusse ja trükikotta, 300-kraadist sulametalli, arvukaid proovitõmmiseid ja metsikut materjalikulu.

Näitusel kasutatud materjalid pärinevad kujunduskunstnik Jüri Kaarma (1950–2011) isiklikust arhiivist ja näitavad, kuidas valmisid tema tuhanded trükised, abiks kummiliim, skalpell ja fotosuurendusaparaat, mida mees kasutas tagurpidi kaamerana.

Näitusel esile tõstetud eksponaadid selgitavad ilmekalt hilisel nõukogude ajal disaineriametis kehtinud piiranguid ning sellest sündinud leidlikkust.

Näitust saab vaadata 8. jaanuarini 2023.

Ajaloomuuseumi suurgildi hoone näitus "Habras ilu. Jõuluehted gildihoones"

Kuuse tuppa toomisega algab pühade ja uue aasta ootus ning puu väljaviimine tähistab sümboolselt selle erilise aja lõppu. Kuuskede ehtimise komme on küll sajandeid pikk, kuid ehted ise on aja jooksul palju muutunud. Kunagised rasvaküünlad, paberkaunistused ja pühadejärgseks kõhutäieks mõeldud maiustused on asendunud habraste klaas- ja plastehetega, mis on küll hingematvalt kaunid, kuid sama ajutised kui nende eelkäijad.

Näitusel on eksponeeritud kuuseehted Eesti ajaloomuuseumi kogudest ja Marika Ploomani erakollektsioonist.

Jõuluehteid saab imetleda 8. jaanuarini 2023.