Fotomuuseumis näeb kasse Eestist, Horvaatiast, Portugalist, Itaaliast ja Inglismaalt

Fotomuuseumi trepigaleriis on avatud fotograaf Reet Sau fotonäitus "Vaikivad targad" – analoogfotode seeria kassidest, kes on sattunud Sau kaamerasse erinevais paigus ja asjaoludel.

Fotomuuseumi trepigalerii seinal on kasse Eestist, Horvaatiast, Portugalist, Itaaliast, Inglismaalt.

"Kui kassid oskaksid rääkida, nad ei räägiks. Nii nad kõnelevad, vaikides," selgitas juba aastaid kasse pildistanud Sau. Ta kinnitas, et igal kassil on oma iseloom ja ürgne isepäisus ning omapäi kõndimise soov.

Tema kogemus ütleb, et kassi on filmipildile püüda üsna väljakutsuv, eriti kui loom liigub vabalt piirideta ruumis. Kõigepealt tuleb jõuda piisavalt lähedale, kaotamata usaldust ning mängida kassi uudishimule – samal ajal ise lootes, et kass "ütleb" midagi, selmet ära joosta.

Näituse vormistuses otsustas kunstnik taaskasutada vanu raame ja kõik raamid on soetatud vanakraamipoodidest. Näitusel esitatud tööd on pildistatud mustvalgele filmile ning käsitsi pimikus suurendatud.

Reet Sau on lõpetanud eesti filoloogia eriala Tallinna Ülikoolis, ent tegutseb peamiselt fotograafina. Tema loomingulise lähenemise omapäraks on peamiselt vanade analoogfotokaamerate kasutamine ja kujutise kandmine erinevatele materjalidele. Ta on aastast 2008 osalenud grupinäitustel, esimene isikunäitus toimus 2012. Näitus on fotograafil juba neljas kassinäitus.

Näitus "Vaikivad targad" kuulub Fotomuuseumi analoogfoto teema-aasta programmi ja jääb avatuks 2023 mai lõpuni. Info leiab ka muuseumi kodulehelt.