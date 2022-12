Suri filmilavastaja Ruggero Deodato

1980. aasta filmi "Cannibal Holocaust" peetakse üheks kõigi aegade verisemaks filmiks ja esimeseks omataoliseks, mis kasutas nn leitud kaadreid. See keelati mitmes riigis ära vägivalla, seksuaalrünnaku ja loomadevastase julmuse graafilise kujutamise tõttu ning Deodato isegi vahistati ebasündsuse paragrahvi alusel, vahendab Variety.

Teda süüdistati mitme näitleja mõrvamises kaamera ees eesmärgiga saavutada realistliku jõhkruse efekt, kuid hiljem ta vabastati ja süüdistused võeti tagasi. Ta lavastas oma karjääri jooksul ka teisi filme, kuid "Cannibal Holocaust" oli tema kuulsaim ja saavutas õudusfilmifännide kogukonnas kultusklassika staatuse. Sellega teenis ta Prantsusmaal ka hüüdnime Monsieur Cannibal.

7. mail 1929 Itaalias Potenzas sündinud Deodato õppis selliste Itaalia režissööride nagu Roberto Rossellini ja Sergio Corbucci käe all. Ta lavastas 60ndatel ja 70ndatel mõned muusikalid, komöödiad ja põnevusfilmid, seejärel lõi laineid 1976. aasta spageti-krimifilmiga (Itaalias tuntud kui "poliziotteschi") pealkirjaga "Live Like a Cop, Die Like a Man" (eesti keeles "Ela nagu võmm, sure nagu mees"). Film tsenseeriti algselt taalias stseeni tõttu, kus mehe silmamunad torgati peast välja ja tallati jalge alla.

Pärast 1977. aasta filmi "Last Cannibal World" tegemist, mis Ühendkuningriigis loomadevastase julmuse tõttu tsenseeriti, lavastas ta filmi "Cannibal Holocaust", kus peaosades astusid üles Robert Kerman, Gabriel Yorke ja Francesca Ciardi. Film räägib Ameerika päästemeeskonnast, kes otsib kadunud dokumentaliste, kes läksid tegema filmi kannibalistlikest hõimudest Amazonase vihmametsas. Võtted toimusid Amazonases, mis koos kujuka vägivalla, verisuse ja alastusega osutus mõne näitleja jaoks väljakutseks. Väidetavalt on film 50 riigis keelatud ja see võeti vastu kahetise tagasisidega, kuid on inspireerinud selliseid filmitegijaid nagu Quentin Tarantino, Eli Roth ja Oliver Stone.

Pärast filmi ilmumist lavastas Deodato veel teisigi õudusfilme, nagu "Body Count", "Phantom of Death" ja palju muud, ning tal oli kannibalina isegi roll Rothi õudusfilmis "Hostel: Part II".