Otse kell 19: Viimsi Artiumi Küünlavalguskontserdil kõlavad Olav Ehala laulud

Esitamisele tulevad eesti rahva südamesse läinud Olav Ehala laulud "Siin on oja", "Vaid see on armastus", "Jõuluingel" ja teised. Klaveril on helilooja ja pianist Olav Ehala isiklikult.

Küünlavalguskontserdiga võtab tänavu 19. augustil avatud Viimsi Artium kokku oma esimese hooaja, pannes ühtlasi aluse Küünlavalguskontsertide traditsioonile.