Suri ansambli Modest Mouse asutajaliige ja trummar Jeremiah Green

"Ma ei tea, kuidas seda öelda: täna kaotasime oma kalli sõbra Jeremiah," vahendas Rolling Stone Modest Mouse'i teadet. "Ta heitis pikali ja lihtsalt kustus."

Nädala alguses tunnistas bändi ninamees Isaac Brock, et Greenil diagnoositi hiljaaegu vähk.

Modest Mouse'ile panid aluse Green, Brock ja bassimängija Eric Judy. Nende debüütalbum "This Is a Long Drive for Someone With Nothing to Think About" ilmus aastal 1996.