Otseülekanne: aasta muusiku kontsert ja preemia üleandmine

Aasta muusik Marcel Johannes Kits toob pidulikul stuudiokontserdil kuulajateni Johann Sebastian Bachi kuuenda tšellosüidi ja Euroopa nüüdismuusika lavade superstaari Enno Poppe teose "Žwölf". Kontserdil musitseerivad koos Marcel Johannes Kitsega Theodor Sink (tšello) ja Sten Heinoja (klaver). Koos pianist Sten Heinojaga on ettekandel Johannes Brahmsi kaks laulu ja Benjamin Britteni tšellosonaat. Luigi Boccherini sonaadiks esituseks ühineb Marcel Johannes Kitsega tšellist Theodor Sink.

Aasta muusiku tiitlit on välja antud juba aastast 1982. Tiitli pälvib muusik, kelle loomingulised saavutused on edendanud Eesti muusikakultuuri ja kes on teinud sealjuures tihedat koostööd ERR-iga.

Seekordne laureaat tšellist Marcel Johannes Kits on üks noorimaid tiitli pälvinud muusikuid. 2022. aasta oli Kitse jaoks erakordne. Eesti muusikapublik jälgis suure kaasaelamisega Marcel Johannes Kitse jõudmist kuninganna Elisabethi konkursi finaali. Kõrge saavutuse järel ootasid noort tšellisti koos Belgia Rahvusorkestriga paljud maailma kontserdisaalid. Koos Triin Ruubeliga esines ta solistina Eesti Festivaliorkestri ja Paavo Järvi kontserdireisil Lõuna-Korea linnades. Hiljuti debüteeris ta Euroopa mainekaimal kontserdilaval, Berliini Filharmoonias. Eesti avalikkuse ette jõudis Marcel Johannes Kits 2013. aastal, kui ta saavutas esikoha populaarsel klassikalise muusika telekonkursil "Klassikatähed".

"Aasta muusik 2022" stuudiokontsert toimub sel neljapäeval, 5. jaanuaril kell 19. Otseülekande kontserdist teevad Klassikaraadio ja videos Jupiter ning ERR Kultuuriportaal. Kontserdi toovad hiljem kuulajateni ka Vikerraadio ja Raadio 4.