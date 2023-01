Suri ansambli The Associates üks asutajaid Alan Rankine

17. mail 1958 sündinud Rankine kohtus ansambli laulja Billy Mackenzie'iga 1970ndatel ja nad moodustasid duo nimega The Ascorbic Ones. Nad jõudsid kanda ka nime Mental Torture, enne kui otsustasid jääda nime The Associates juurde. Bänd avaldas oma debüütsingli -- kaveri David Bowie loost "Boys Keep Swinging" selle nime alt 1979. aastal. Lugu aitas neil saada lepingu plaadifirmaga Fiction Records, mis andis 1980 välja ansambli debüütalbumi "The Affectionate Punch", albumil laulis taustavokaale ka The Cure'i solist Robert Smith, vahendab Pitchfork.

Debüütalbumi järel avaldas bänd 1981 singlite kompilatsioonalbumi "Fourth Drawer Down", teine stuudioalbum ilmus aastal 1982. Album osutus edukaks nii kriitikute hulgas kui ka kommertslikus plaanis ning jäi Rankine'i viimaseks albumiks koos bändiga, sest ta lahkus sealt üsna pea pärast "Sulki" ilmumist.

Pärast bändist lahkumist jätkas Rankine muusikavaldkonnas tööd produtsendina, teiste hulgas produtseeris ta muusikat artistidele, nagu Cocteau Twins, Paul Haig ja Anna Domino. 1986. aastal avaldas ta esimese oma kolmest stuudioalbumist, pealkirjaga "The World Begins to Look Her Age". Rankine andis loenguid ka Stow' kolledžis Glasgows, kus aitas käivitada plaadifirma Electric Honey, millega tahtis õpilastele õpetada, kuidas oma muusikat avaldada ja promoda. Plaadifirma esimene päriselt edukas väljalase oli Belle and Sebastiani "Tigermilk". Hiljem andis leibel välja muusikat bändidelt, nagu Biffy Clyro, Snow Patrol jne.