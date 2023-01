Sveta baaris esineb Ühendkuningriigist pärit Iceboy Violet

Iceboy Violet on Machesterist pärit avangardist, kelle stiilist leiab mõjutusi grime'ist, hiphopist ja left-field elektroonilisest muusikast.

Mitmed väljaanded on tema eelmisel aastal ilmunud albumi "The Vanity Project" aasta albumiks nimetanud. Ta on teiste hulgas koostööd teinud artistidega Slikback, Space Afrika ja Emily Glass. Samuti kõlab tema hääl Aya, Loraine Jamesi, 96's Backi, Nine Through Sixi ja Blackhaine'i albumitel.

Lisaks Iceboy Violetile astuvad Svetas üles Helsinkist pärit Exmantera ja kohalik artist Karl Martian. Neile järgnevad DJ Pire Sova ning ürituse residendid Yallah ja DJ Holy Mountain.