Produtsent Viavé avaldas debüüt-EP "Hyperlight"

"Hyperlight" on Viavé sõnul kontseptuaalne lühialbum, mis kirjeldab tema teekonda läbi kontrastse emotsioonispektri, leides elu helgeid külgi läbi süngete teemade, näiteks sõda ja sotsiaalmeediasõltuvus.

Dolby ruumiline heli, ennekõike tuntud kinokontekstis, on järjepidevalt leidnud laialdasemat kasutust ka muusikamaailmas ning saanud rahvusvaheliste hittide hulgas juba standardiks. Praegu toetavad seda voogedastusplatvormide seas Apple Music ja Tidal.

"Hyperlighti" kõlakujundus ja kokkumäng on valminud Rauno Aveli käe all Stuudio89-s, äsja avatud spetsiaalses Dolby Atmose miksimisruumis.

"Hyperlight ehk n-ö hüpervalgus on kontseptsioon, mille välja mõtlesin. Teate, kuidas vahel on taevas mingit spetsiifilist, teistmoodi värvi ning kogu maailm võtaks justkui uued varjundid? See ongi hüpervalgus," selgitas Viavé.

"Eriti erk päikesetõus; topeltvikerkaar; või ka hall, pilvine ilm, kui sul on täpselt see õige tuju. Hüpervalgus pole nähtav valgus, see on tunnetatav valgus. Hüpervalgus on kohalolek. Kohalolek nii valguses kui pimeduses," lisas ta.

Lühimängiv on kirjutatud, produtseeritud ja salvestatud laulja enda kodustuudios. Viavé on loonud igale laulule ka graafilised lühivisuaalid ning EP nimiloole valmib ka täispikk muusikavideo.

Viavé on muusikaproduktsiooni õppinud Taavi Paometsa (Avoid Dave) käe all ning on varasemalt avaldanud kolm singlit, millega pälvis ka Raadio 2 nädala demo tiitli.