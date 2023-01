"Plekktrummi" külaline tuleval nädalal on ajaloolane Juhan Kreem

Saate "Plekktrumm" külaline tuleval esmaspäeval on ajaloolane Juhan Kreem.

Äsja ilmunud uurimus Saksa ordu ajaloost on kinnituseks üha kasvavale huvile keskaja vastu Eesti aladel. Milliseid avastusi pakub võõrvõimude poolt koloniseeritud keskaegne Eesti- ja Liivimaa?

"Plekktrummi" külaline on värske uurimuse "Ordu sügis" autor, ajaloolane Juhan Kreem. Saade on ETV2 eetris esmaspäeval, 16. jaanuaril kell 21.30. Saatejuht on Joonas Hellerma.