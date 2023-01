Väikekinode külastatavus pole veel saavutanud pandeemiaeelset taset

Paides näidatakse kino muusika- ja teatrimaja suures saalis tosinal korral kuus. Kuna tehnika on tipptasemel, siis saab Paidesse tuua kõike, mida filmiturul pakutakse.

"Valik on lõputu ja kahjuks meie saal ei kuulu ju ainult kino näitamisele. Me peame seda saali jagama, mis tähendab seda, et filme on rohkem kui näidata saab," selgitas Paide kino programmijuht Triin Randväli "Aktuaalsele kaamerale".

Koroona-aastatel, mil vaktsineerimata inimesi saali ei lubatud, jäid Paide kinokülastajate read oluliselt hõredamaks. Inimeste harjumuste muutmine võtab aga aega, tõdes ta.

Eelmisel aastal käis kogu aasta peale majas natuke üle 5000 külastaja. 2019. aastal, enne koroona-aega, oli see number 22 000.

Seevastu Rapla kinol on läinud paremini. Kuigi ka seal tuleb saali jagada kultuurisündmuste ja trennidega ja iga päev filme näidata ei saagi, on huvi kinos käia taastunud. Eelmisel aastal müüdi Raplas ligi 10 000 kinopiletit.

Rapla kultuurikeskuse juhataja Age Rebel ütles, et viimaste filmidega võib juba arvata, et on taastunud 2019. aasta olukord, kui nad kinomaja avasid. "Aga kes teab, mis tulevik toob. Hetkel ma julgen küll öelda, et rahvas on kino uuesti üles leidnud."

Nii Paides kui Raplas käiakse vaatamas ennekõike kodumaist filmitoodangut, aga on neidki, kes ei jäta ühtki filmi vahele.

"Valdavalt Eesti filmid, uued Eesti filmid. Nii palju kui võimalik, nii palju ma ikkagi käin. Käisin ka koroona ajal, tegin omale selle passi ära selle nimel, et kas või siia tulla," rääkis Rapla kino külastaja Tiit.

"Filmid on seinast-seina: multikad, draamad, action, Hollywood; kõik mis pakub huvitavat," sõnas teine Rapla kino külastaja Rain.

Rapla kino tehnik Timo Kreuz ütles, et kuna neil on üks saal, siis nad ei saa võistelda nende nn ketikinodega, kellel on kümme või rohkem saali ja saavad näidata kõiki filme.

"Mingi valiku me peame tegema ja paratamatult me kõiki iga kuu linastuvaid filme ei jõua näidata," tõdes Kreuz. Eelmisel aastal linastus Rapla kinos üle 170 uue filmi.

Haapsalu kino tegutseb linna kultuurikeskuses. Möödunud aastal külastati Haapsalu kino 13 846 korda. 2021. aastal oli külastajaid 8077 ehk mullu kasvas külastuste arv enam kui 5700 võrra. Pandeemiaeelse 2019. aasta 28 675 külastusele jäädi siiski veel umbes poole võrra alla, aga kino loodab, et vaatajanumbrite taastumine jätkub ka tänavu.

"Haapsalu kinopublikut kõnetavad kodumaised filmid ja samuti toob rahva kinno animatsioon," kirjeldas Haapsalu kultuurikeskuse kino ja turunduse projektijuht Vendo Jugapuu.

Hiidlastele näitab filme kümneaastaseks saav mittetulundusühing Hiiumaa Kino. Nemad korraldavad lisaks Kärdla kultuurikeskuse kinosaalile seansse üle kogu Hiiumaa.

"Kinokülastatavuse tipp Hiiumaal oli kindlasti enne COVID-it, kus meil käis kinos isegi suurusjärgus 9000 inimest. Mullu me jäime kuskile 5500 kanti," rääkis MTÜ Hiiumaa Kino eestvedaja Arno Kuusk.

Kasv on olnud, aga COVID-i eelse tasemeni läheb veel aega, tõdes ta. "Publiku hulga poolest me oleme praegu kuskil võrreldavad aastaga 2015–2016."

Kuusk lisas, et Hiiumaa kino loodab, et tänavu tuleb külastusi kokku ligi 7000.