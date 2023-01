Tartu Uues Teatris etendub Viljandi kultuuriakadeemia tudengite lavastus "4avastajaDraamat"

Lavastuse autorid ja etendajad on Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia lavastaja eriala viimase kursuse tudengid Alissija-Elisabet Jevtjukova, Anna Laura Alamets, Eliise Künnis ja Sebastian Talmar.

Autorid võtavad lavastuses luubi alla kunstnikuks kasvamise teekonna. Lavastus uurib suhet publiku, ühiskonna ja teatrimaastiku traditsioonidega ning avab lavastajate isiklikke küsimusi kasvamisest, otsimisest ja loomisest.

"Väga armas, et see lavastus tähendab meile kõigile midagi erinevat, kuid samas midagi sarnast. Meil oli väga huvitav katsetada teineteise töötamise dünaamikaid, panna teineteist proovile või julgustada," rääkis lavastaja-etendaja Anna Laura Alamets.

"Publiku ette jõuavad meie ühiselt läbikäidud teemad, küsimused ja kõhklused. Just tänu sellele, et me oleme nii erinevad, saime tabada midagi universaalset oma koha leidmise ja loomise kohta," jätkas ta.

"Seega saab publik kaasa elada küll meie teekonnale, ent loodetavasti leida paralleele ka oma eriala ja tööga või saada julgust oma tee leidmiseks."