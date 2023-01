Suri Itaalia näitleja Gina Lollobrigida

Lollobrigida sündis 1927. aastal Itaalias Subiacos. Teismelisena tegeles ta modellindusega ning osales iludusvõistlustes, oma esimesed filmirollid tegi ta 1940. aastate lõpus. Suurema läbilöögi saavutas ta aga 1953. aastal, kui astus koos Humphrey Bogartiga üles filmis "Beat the Devil".

Selle järgnes edukas filmikarjäär, mille jooksul valmisid näiteks filmid "The Hunchback of Notre Dame" (1956), "Solomon and Sheba" (1959) ja "Come September (1961). Viimased suuremad rollid tegi ka 1970. aastate alguses, pärast seda on ta filmides ja sarjades astunud üles harva.

Alates 1970. aastatest keskendus Lollobrigida rohkem fotograafiale, ta on pildistanud teiste hulgas Henry Kissingeri, Audrey Hepburni, Ella Fitzgeraldi, Paul Newmani ja Grace Kellyt. Viimastel aastatel tegutses ta aktiivselt ka poliitikas, veel 95-aastasena kandideeris ta Itaalia parlamenti.

Lollobrigida võitis karjääri jooksul mitu Itaalia ja ka Saksa filmiauhinda, samuti nomineeriti ta kolm korda Kuldgloobusele ja ühe korra BAFTA-le. 2018. aastal sai ta Hollywoodi kuulsuste alleel oma tähe.