Talvejazz toob Eestisse Bugge Wesseltofti ja Sibeliuse akadeemia muusikud

Talvejazz 2023 toob tänavu neljandat korda kuulajateni Eesti ja välismuusikute koostööprojektid. Seekord on kutsunud bassist ning helilooja Peedu Kass Eestisse Norra klahvpillimängija, helilooja ja produtsendi Bugge Wesseltofti ning lauljatar Marianne Leibur on endaga lavale palunud muusikud Sibeliuse akadeemiast.

"Viimaste aastate jooksul on Talvejazz andnud hoogu, et Eesti jazz-muusikutel avaneks võimalus musitseerida ja inspireerivate välismuusikutega uusi kogemusi omandada ning leida uus vaatenurk oma loomingule. Eesti jazz-muusikute tase on kõrge ja seda tõestasid ka Tallinnas toimunud European Jazz Conference'i esinemised ning teistkordne Eesti jazz-muusiku ansambli valimine suurima jazz-messi Jazzahead! programmi," selgitas Jazzkaare programmijuht Anne Erm.

Talvejazzi esimesel kontserdil 13. veebruaril Kumu auditooriumis esitatakse ansambli Peedu Kass Momentum muusikat kahe pianistiga – bändiga liitub Norra jazz'i-uuendaja, helilooja ja klahvpillimängija Bugge Wesseltoft. "Wesseltofti pärusmaaks kontserdil on klahvpillid, elektroonika ja heliefektid. Bugge läheneb muusikale vabameelselt, usaldades oma intuitsiooni ja kogemust. Kuna Bugge Wesseltoft ja Kristjan Randalu on pianistidena erinevad, siis selline koostöö lisab muusikale hoopis uue dimensiooni," märkis Kass.

10. märtsil Viljandis ja 11. märtsil Tallinnas kõlavad Marianne Leiburi esituses jazz'i-standardid, mille sisu pöörleb selle armastuse ümber. Lavale on Marianne Leibur kutsunud Sibeliuse akadeemia tudengid Sloveeniast, Ungarist, Soomest, Ameerikast ja Eestist, nende seas ka flöödi- ja saksofonimängija Markus Eermanni.

Talvejazz 2023 toimub 3. veebruarist 11. märtsini.