Sleaford Mods avaldas uue albumi "UK Grim" nimisingli

Jason Williamsoni ja Andrew Fearni 2007. aastal Nottinghamis moodustatud duo jaoks on "UK Grim" järjekorras 12. stuudioalbum ja järg nende 2021. aastal ilmunud kauamängivale "Spare Ribs".

Duo alustas uue albumi salvestamist laohoonest JT Soarsi nimeliseks loomekeskuseks ümber ehitatud ruumides, viimistledes selle lõpuks Fearni kodustuudios. Albumil teevad teiste hulgas kaasa Perry Farrell, Dave Navarro, ja ansambli Dry Cleaning solist Florence Shaw.

"Võimalik, et oleme uhked oma riigi üle. Võimalik, et oleme uhked selle üle, et oleme inglased," tõdes Williamson.

"Võimalik, et olen uhke õudsete hallide tänavate, kehva ilma ja lolli moe üle, mille alla ise ka raha panen. Asi on aga selles, et see osa inglaseks olemisest, mille üle meie uhked oleme, ei ole kuidagi seotud sellega, mille üle siinsed võimuorganid soovivad, et uhked oleksime ja mida nad promoda üritavad."

"UK Grim" ilmub 10. märtsil plaadifirma via Rough Trade alt.