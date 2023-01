Haapsalus alustab tegevust igakuine HÕFFi filmiklubi, mille avaseansina jõuab vaatajate ette Robert Rodriqueze 1996. aastal valminud õudusfilm "Ehast koiduni" ("From Dusk Till Dawn").

Kord kuus koos käima hakkava klubi eesmärk on kultuurhariduslik: žanrifilmide kunsti populariseerimine ja vaatajate silmaringi laiendamine teoste kaudu, mida meie kinode repertuaarist üldjuhul ei leia.

"Meie käest on kogu aeg küsitud, miks ei saa meie filme näha enne ja pärast festivali. Nüüd saab, sest edaspidi toimub HÕFF aasta ringi," ütles Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali juht Helmut Jänes.

Iga kuu tuleb klubile külla mõni Eesti filmitegija, kes võtab endaga kaasa ühe oma lemmikteose, mida ta publikule esitleb. "Vaatame, arutleme ja õpime, kuidas minna pildi sisse ja avastada sealt varjatud maailmu. Aga meie tegevus ei piirdu ainult filmide vaatamisega, kavas on ka muid silmaringi avardavaid ettevõtmisi."

Esimesel üritusel, mis leiab aset 31. jaanuaril kell 18.30 Haapsalu kultuurikeskuse rõdusaalis, tutvustab lühiõudusfilmi "Karv" autor Oskar Lehemaa peaaegu 30 aastat tagasi välja tulnud õuduspõnevikku "Ehast koiduni" ja räägib, kuidas see on teda mõjutanud.

Lehemaa oli üheksa-aastane, kui ta seda esimest korda televiisorist nägi. "Mu isa kiikas üle ajalehe serva, märkas, mis telekast tuleb ja ütles, et ah, igat jama ei pea ka vaatama, ning vahetas kanalit. Aga jälg oli juba jäetud: kuigi ma ei teadnud tol hetkel, millega tegemist, olid selle salapärase filmi avastseenid igaveseks mu ajju põletatud," kirjeldas ta oma esmakohtumist selle Robert Rodrigueze ja Quentin Tarantino ülevoolava vampiirifilmiga.

Pärast seanssi toimub interaktiivne mälumäng, mille küsimused tõukuvad nähtud filmist. Parimaid premeerivad HÕFFi ja PÖFFi toetajad.

Avaüritus on kõigile tasuta. Klubiga ühinemiseks on vaja täita ankeet, mille leiab kohapealt või pärast ürituse lõppu HÕFFi koduleheküljelt. Iga klubiliige saab spetsiaalse klubimärgi ja tal on õigus tasuta osa võtta kõigist klubi üritustest.